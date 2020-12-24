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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2777277827792780

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:25

Re: ПУМБ

В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:34

Re: ПУМБ

как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:10

Re: ПУМБ

  lincoln2 написав:через Портмоне

пишут кб так уже не начисляется, только через приложение пумба
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:15

  wtf написав:
  lincoln2 написав:через Портмоне

пишут кб так уже не начисляется, только через приложение пумба

есть уже отзывы, что и за оплату в приложении пумба не начислили
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:16

  lincoln2 написав:как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?


по одной из моих теорий - уже не успеете ))
но я бы попробовал, что терять?
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:18

Re: ПУМБ

  wig написав:а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
я получил за свет, тепло и газ двумя выплатами, еще жду за воду и домофон.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:25

Re: ПУМБ

  cohan написав:по одной из моих теорий - уже не успеете ))
но я бы попробовал, что терять?

А по второй - успеет? :)
А в чем заключается теория? В этом месяце еще 4 рабочих дня, проводка, скорее всего, пройдет, и, вроде, в теории КБ будет отнесен к этому месяцу. Но, конечно, если не пробовать, то точно не успеет :)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:38

  Ferlakur написав:В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?

Так 6 вроде ж, без переплат?
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:38

  Intento написав:
  wig написав:а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
я получил за свет, тепло и газ двумя выплатами, еще жду за воду и домофон.

В декабре платили, или, когда-то давно?
wig
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