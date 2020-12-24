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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:25
В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:34
как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?
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lincoln2
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:10
lincoln2 написав:
через Портмоне
пишут кб так уже не начисляется, только через приложение пумба
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
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wtf
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:15
wtf написав: lincoln2 написав:
через Портмоне
пишут кб так уже не начисляется, только через приложение пумба
есть уже отзывы, что и за оплату в приложении пумба не начислили
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:16
lincoln2 написав:
как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?
по одной из моих теорий - уже не успеете ))
но я бы попробовал, что терять?
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cohan
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:18
wig написав:
а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
я получил за свет, тепло и газ двумя выплатами, еще жду за воду и домофон.
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Intento
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:25
cohan написав:
по одной из моих теорий - уже не успеете ))
но я бы попробовал, что терять?
А по второй - успеет?
А в чем заключается теория? В этом месяце еще 4 рабочих дня, проводка, скорее всего, пройдет, и, вроде, в теории КБ будет отнесен к этому месяцу. Но, конечно, если не пробовать, то точно не успеет
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:38
Ferlakur написав:
В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?
Так 6 вроде ж, без переплат?
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wig
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:38
Intento написав: wig написав:
а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
я получил за свет, тепло и газ двумя выплатами, еще жду за воду и домофон.
В декабре платили, или, когда-то давно?
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wig
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