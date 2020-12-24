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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2778277927802781

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:15

  wig написав:
  Intento написав:
  wig написав:а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
я получил за свет, тепло и газ двумя выплатами, еще жду за воду и домофон.

В декабре платили, или, когда-то давно?
За 14 декабря вернули 17-го
За 8-9 декабря вернули 14-го
Всё это через web-версию pumb-online.

Задерживают кешбек за платежи 16-го и 18-го декабря. Там хоть и не много, но важен процесс.
Intento
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46

  wig написав:
  Ferlakur написав:В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?

Так 6 вроде ж, без переплат?

Да ну их в баню, еще разбираться в нюансах, высчитывать там что-то...

И шоб два раза не вставать, вклад Вильный — это полный аналог Приват-вклада, Мобильных заощаджень, и прочих аналогичных?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:50

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:И шоб два раза не вставать, вклад Вильный — это полный аналог Приват-вклада, Мобильных заощаджень, и прочих аналогичных?

Ні. Це 3 місячний рахунок з вільним доступом до коштів з пролонгацією.
ПрОцент фіксується на 3 місяці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:10

Re: ПУМБ

Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:17

  Ferlakur написав:Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?

Вроді до кінця лютого року 2021.
А гасити до 30 березня.
Але слід бути готовим шо вже 1 березня почнуть прОцент нараховувати за знятий кеш.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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