За 14 декабря вернули 17-го
За 8-9 декабря вернули 14-го
Всё это через web-версию pumb-online.
Задерживают кешбек за платежи 16-го и 18-го декабря. Там хоть и не много, но важен процесс.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:15
За 14 декабря вернули 17-го
За 8-9 декабря вернули 14-го
Всё это через web-версию pumb-online.
Задерживают кешбек за платежи 16-го и 18-го декабря. Там хоть и не много, но важен процесс.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46
Да ну их в баню, еще разбираться в нюансах, высчитывать там что-то...
И шоб два раза не вставать, вклад Вильный — это полный аналог Приват-вклада, Мобильных заощаджень, и прочих аналогичных?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:50
Re: ПУМБ
Ні. Це 3 місячний рахунок з вільним доступом до коштів з пролонгацією.
ПрОцент фіксується на 3 місяці.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:10
Re: ПУМБ
Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:17
Вроді до кінця лютого року 2021.
А гасити до 30 березня.
Але слід бути готовим шо вже 1 березня почнуть прОцент нараховувати за знятий кеш.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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