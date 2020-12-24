|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:15
wig написав: Intento написав: wig написав:
а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
я получил за свет, тепло и газ двумя выплатами, еще жду за воду и домофон.
В декабре платили, или, когда-то давно?
За 14 декабря вернули 17-го
За 8-9 декабря вернули 14-го
Всё это через web-версию pumb-online.
Задерживают кешбек за платежи 16-го и 18-го декабря. Там хоть и не много, но важен процесс.
-
Intento
-
-
- Повідомлень: 95
- З нами з: 06.06.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:46
wig написав: Ferlakur написав:
В вайбер пришло предложение перевести совершенный платеж в рассрочку. Нажал "докладніше", тогда в чатботе вылезло предложение двух вариантов, на 12 и 6 месяцев. При этом главное меню пропало, и новые сообщения не приходят. Оно шо, ждёт, что я случайно ткну "Подтвердить"? Как от него отцепиться, отписаться от бота и снова подписаться? Втихаря они не могут включить эту рассрочку? Где смотреть, не включена ли?
Так 6 вроде ж, без переплат?
Да ну их в баню, еще разбираться в нюансах, высчитывать там что-то...
И шоб два раза не вставать, вклад Вильный — это полный аналог Приват-вклада, Мобильных заощаджень, и прочих аналогичных?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3628
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:50
Ferlakur написав:
И шоб два раза не вставать, вклад Вильный — это полный аналог Приват-вклада, Мобильных заощаджень, и прочих аналогичных?
Ні. Це 3 місячний рахунок з вільним доступом до коштів з пролонгацією.
ПрОцент фіксується на 3 місяці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35664
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:10
Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3628
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:17
Ferlakur написав:
Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
Вроді до кінця лютого року 2021.
А гасити до 30 березня.
Але слід бути готовим шо вже 1 березня почнуть прОцент нараховувати за знятий кеш.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35664
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1786 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:34
Квесторе_поверніться написав: Ferlakur написав:
Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
Вроді до кінця лютого року 2021.
А гасити до 30 березня.
Але слід бути готовим шо вже 1 березня почнуть прОцент нараховувати за знятий кеш.
По-моему тут привязка не к периоду акции, а к дате совершения (проводки) операции:
Що означає зняття готівки та перекази коштів без переплат?
Все просто, дані операції здійснені впродовж періоду дії пропозиції, будуть входити в пільговий період.
Це означає, що протягом цього періоду не будуть нараховуватися відсотки на використану суму кредитного ліміту, за умови внесення до платіжної дати всієї суми заборгованості за попередні розрахункові періоди.
Т.е. если операция проведена в период акции - то она попадает в грейс, с гасить её нужно как грейсовую операцию, т.е. вконце след. месяца
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13601
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7458 раз.
- Подякували: 3578 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:35
Ferlakur написав:
Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
Не будет.
Грейс посчитает только до 28.02.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2332
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:57
ukrprom2014 написав: Ferlakur написав:
Если с карты ВсеМожу (оформленной после 26.10) снять кредитную наличку в феврале, то грейс до 30 марта?
Не будет.
Грейс посчитает только до 28.02.
Буудит
Хлавное шобы операция (даж не проводка) была совершена в период акции.
Такая операция попадает в обычный грейс (до 62дн) и уже оттуда не вылазит никоим образом
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33286
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2634 раз.
- Подякували: 3920 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|