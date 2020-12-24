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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:55
clientage написав: anikola13 написав:
Если сегодня Открыть депозит "свободный", то начисление процентов пойдет с завтрашнего дня или с понедельника?
С завтрашнего (как у Привата или Мони)
До 18.00?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07
anikola13 написав: clientage написав: anikola13 написав:
Если сегодня Открыть депозит "свободный", то начисление процентов пойдет с завтрашнего дня или с понедельника?
С завтрашнего (как у Привата или Мони)
До 18.00?
мож даже до 20:00
Я точно открывался после 18, мож даже после 19
... делайте хоть что-нибудь!
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