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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2779278027812782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:55

  clientage написав:
  anikola13 написав:Если сегодня Открыть депозит "свободный", то начисление процентов пойдет с завтрашнего дня или с понедельника?

С завтрашнего (как у Привата или Мони)

До 18.00?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07

  anikola13 написав:
  clientage написав:
  anikola13 написав:Если сегодня Открыть депозит "свободный", то начисление процентов пойдет с завтрашнего дня или с понедельника?

С завтрашнего (как у Привата или Мони)

До 18.00?

мож даже до 20:00
Я точно открывался после 18, мож даже после 19
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2779278027812782
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