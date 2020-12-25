До 18.00?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:55
Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07
мож даже до 20:00
Я точно открывался после 18, мож даже после 19
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:14
Re: ПУМБ
Пока с Всеможуясно плачу только комуналь и 6 категорию. Если с января забрать лимит - для есть куда пристроить, понятно надо погасить до 28.02. А как платить за комуналь? Закинуть или оставить таки 3000?
*******
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19
Завели любым удобным способом в день оплаты (кешин банкомат пополнение карты, касса, р2р) оплатили коммунальные. После перевода с Моно, деньги для оплаты с карты были доступны минут через 10
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19
3000 оставить и не париться,толку с них за месяц в ином месте? -Копейки,а комунал никто не отменял
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:23
Причем Вы завели 3000, и уже гасится часть со снятых ранее кредитных, это считается уже погашенные 3000 и потраченные сейчас, а не тогда, с новым грейсом. В ПУМБе можно гасить обязательную сумму частями, а не в сразу выводить в ноль.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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