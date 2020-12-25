До 18.00?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:55
Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07
мож даже до 20:00
Я точно открывался после 18, мож даже после 19
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:14
Re: ПУМБ
Пока с Всеможуясно плачу только комуналь и 6 категорию. Если с января забрать лимит - для есть куда пристроить, понятно надо погасить до 28.02. А как платить за комуналь? Закинуть или оставить таки 3000?
*******
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19
Завели любым удобным способом в день оплаты (кешин банкомат пополнение карты, касса, р2р) оплатили коммунальные. После перевода с Моно, деньги для оплаты с карты были доступны минут через 10
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19
3000 оставить и не париться,толку с них за месяц в ином месте? -Копейки,а комунал никто не отменял
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:23
Причем Вы завели 3000, и уже гасится часть со снятых ранее кредитных, это считается уже погашенные 3000 и потраченные сейчас, а не тогда, с новым грейсом. В ПУМБе можно гасить обязательную сумму частями, а не в сразу выводить в ноль.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:14
Re: ПУМБ
я вот только одно не могу до конца понять.
у них указано что сумма заохочення составляет максимум 300 грн в месяц.*
Если я делаю оплату коммуны 3000 грн в последние дни месяца, они начисляют кешбек уже в следующей месяце. Потом например числа десятого я опять плачу 3000 грн - кешбек по идее должны были бы начислить в том же текущем месяце, но как быть с тем первым условием* ? . Это что тогда получается, если в декабре за декабрьские оплаты кешбек не зайдет, а зайдет уже в январе, то январьские оплаты тогда лучше тоже делать в конце месяца или как?
И второе непонятное: акция действует 01.10.20 до 30.04.21. Если делаю 30.04 - ждать или не ждать сало в мае? Вроде как ждать, но ...
П.с. Был тут вроде недавно неофициальный представитель банка, было бы хорошо если б разъяснил.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:16
Re: ПУМБ
Когда тут видели представителя банка?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:19
Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:42
Это в контексте того, что написано было выше.
Если уж заплатил за комуналь в конце декабря - зачислили 300 грн сала уже в январе (я так понимаю судя из их правил, если заплатить еще на 3000 грн в начале января и типа должны были бы выплать кешбека 300 грн в том же январе через пару дней - никто его не начислит, так как ранее выбран лимит коммунального кешбека 300 грн за январь месяц по их правилам - и получится "холостая" проплата 3000 грн в начале январе - походу придется заплатить в конце января, чтоб выплата кешбека была в след.месяце). И т.д. вплоть до конца акции - поэтому и спрашиваю насчет мая.
anis,
вот этого сотрудника имел ввиду
viewtopic.php?p=5056786#p5056786
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