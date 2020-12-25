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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2779278027812782

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:55

  clientage написав:
  anikola13 написав:Если сегодня Открыть депозит "свободный", то начисление процентов пойдет с завтрашнего дня или с понедельника?

С завтрашнего (как у Привата или Мони)

До 18.00?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:07

  anikola13 написав:
  clientage написав:
  anikola13 написав:Если сегодня Открыть депозит "свободный", то начисление процентов пойдет с завтрашнего дня или с понедельника?

С завтрашнего (как у Привата или Мони)

До 18.00?

мож даже до 20:00
Я точно открывался после 18, мож даже после 19
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:14

Re: ПУМБ

Пока с Всеможуясно плачу только комуналь и 6 категорию. Если с января забрать лимит - для есть куда пристроить, понятно надо погасить до 28.02. А как платить за комуналь? Закинуть или оставить таки 3000?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19

  valya написав:Пока с Всеможуясно плачу только комуналь и 6 категорию. Если с января забрать лимит - для есть куда пристроить, понятно надо погасить до 28.02. А как платить за комуналь? Закинуть или оставить таки 3000?

Завели любым удобным способом в день оплаты (кешин банкомат пополнение карты, касса, р2р) оплатили коммунальные. После перевода с Моно, деньги для оплаты с карты были доступны минут через 10
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19

      valya написав:Пока с Всеможуясно плачу только комуналь и 6 категорию. Если с января забрать лимит - для есть куда пристроить, понятно надо погасить до 28.02. А как платить за комуналь? Закинуть или оставить таки 3000?

    3000 оставить и не париться,толку с них за месяц в ином месте? -Копейки,а комунал никто не отменял
    Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
    Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:23

    Причем Вы завели 3000, и уже гасится часть со снятых ранее кредитных, это считается уже погашенные 3000 и потраченные сейчас, а не тогда, с новым грейсом. В ПУМБе можно гасить обязательную сумму частями, а не в сразу выводить в ноль.
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:14

      Re: ПУМБ

      я вот только одно не могу до конца понять.
      у них указано что сумма заохочення составляет максимум 300 грн в месяц.*
      Если я делаю оплату коммуны 3000 грн в последние дни месяца, они начисляют кешбек уже в следующей месяце. Потом например числа десятого я опять плачу 3000 грн - кешбек по идее должны были бы начислить в том же текущем месяце, но как быть с тем первым условием* ? :? . Это что тогда получается, если в декабре за декабрьские оплаты кешбек не зайдет, а зайдет уже в январе, то январьские оплаты тогда лучше тоже делать в конце месяца или как?

      И второе непонятное: акция действует 01.10.20 до 30.04.21. Если делаю 30.04 - ждать или не ждать сало в мае? Вроде как ждать, но ...

      П.с. Был тут вроде недавно неофициальный представитель банка, было бы хорошо если б разъяснил.
      Alex2007
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:16

      Re: ПУМБ

      Когда тут видели представителя банка?
      Оформи карту по ссылке и получи:
      • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
      • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
      • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
      • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
      anis
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:19

        Alex2007 написав:И второе непонятное: акция действует 01.10.20 до 30.04.21. Если делаю 30.04 - ждать или не ждать сало в мае? Вроде как ждать, но ...


      А какой смысл тянуть с оплатой комуналки до 30.04?
      Aps
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      Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:42

        Aps написав:
        Alex2007 написав:И второе непонятное: акция действует 01.10.20 до 30.04.21. Если делаю 30.04 - ждать или не ждать сало в мае? Вроде как ждать, но ...


      А какой смысл тянуть с оплатой комуналки до 30.04?


      Это в контексте того, что написано было выше.
      Если уж заплатил за комуналь в конце декабря - зачислили 300 грн сала уже в январе (я так понимаю судя из их правил, если заплатить еще на 3000 грн в начале января и типа должны были бы выплать кешбека 300 грн в том же январе через пару дней - никто его не начислит, так как ранее выбран лимит коммунального кешбека 300 грн за январь месяц по их правилам - и получится "холостая" проплата 3000 грн в начале январе - походу придется заплатить в конце января, чтоб выплата кешбека была в след.месяце). И т.д. вплоть до конца акции - поэтому и спрашиваю насчет мая. :roll:


      anis,
      вот этого сотрудника имел ввиду
      viewtopic.php?p=5056786#p5056786
      Alex2007
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        #<1 ... 2779278027812782
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