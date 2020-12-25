Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:14

я вот только одно не могу до конца понять.у них указано что сумма заохочення составляет максимум 300 грн в месяц.*Если я делаю оплату коммуны 3000 грн в последние дни месяца, они начисляют кешбек уже в следующей месяце. Потом например числа десятого я опять плачу 3000 грн - кешбек по идее должны были бы начислить в том же текущем месяце, но как быть с тем первым условием* ?. Это что тогда получается, если в декабре за декабрьские оплаты кешбек не зайдет, а зайдет уже в январе, то январьские оплаты тогда лучше тоже делать в конце месяца или как?И второе непонятное: акция действует 01.10.20 до 30.04.21. Если делаю 30.04 - ждать или не ждать сало в мае? Вроде как ждать, но ...П.с. Был тут вроде недавно неофициальный представитель банка, было бы хорошо если б разъяснил.