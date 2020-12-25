он там
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:49
он там
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11
Я отримав КБ повною міру за комуналь через веб-ПУМБ-онлайн, він БЕЗ розстрочки і мимо 6-ої категорії КБ, бо з рахунку, але це комуналь, тому з КБ 10%.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:19
Re: ПУМБ
Маячня. Шукайте мій допис про оплату комуналі в ніч з 30 листопада на 1 грудня, де кілька оплат були авторизовані вже у грудні, але за усі оплати КБ отриманий повною мірою також, хоча ліміту тепер не вистачає трохи через це...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:21
І вайбер не рахував ці операціі в залік 6 категорії?
Взагалі то це неважливо, що з рахунку, ібо:
Операція – оплата Учасником Акції товарів або послуг за допомогою Картки, або проведення платежів з
Карткового рахунку в Системі «Інтернет-банкінг», в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» на
користь Одержувачів, з якими Банк уклав договір про прийняття платежів від приватних осіб для оплати
комунальних платежів.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:24
Може я її тоді ще не обрав?
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:26
Re: ПУМБ
Мне с мобильного только после 16-й операции 25грн. насчитало 10шт.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:29
Вибачте, це я умови акцій попутав. В акції кешбеку по категоріям формулювання таке:
Операція – оплата товарів або послуг (в т. ч. через мережу Інтернет) за допомогою Картки, що відкрита
в національній або іноземній валюті.
Але у мене оплату комуналки в пумб-онлайн лічильник у вайбері рахував у залік 6ї категорії, у вас ні?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:50
Мені не рахував, втім певно через те, що я її пізніше обрав ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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