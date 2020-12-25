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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2780278127822783

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:49

  anis написав:Когда тут видели представителя банка?

он там https://minfin.com.ua/company/pumb/review/
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11

  wig написав:Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?

Я отримав КБ повною міру за комуналь через веб-ПУМБ-онлайн, він БЕЗ розстрочки і мимо 6-ої категорії КБ, бо з рахунку, але це комуналь, тому з КБ 10%.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:19

Re: ПУМБ

  cohan написав:вторую - что "не успел - опоздал: выплата и награда должна идти одиним месяцем"

Маячня. Шукайте мій допис про оплату комуналі в ніч з 30 листопада на 1 грудня, де кілька оплат були авторизовані вже у грудні, але за усі оплати КБ отриманий повною мірою також, хоча ліміту тепер не вистачає трохи через це...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:21

  kreuz написав:
  wig написав:Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?

Я отримав КБ повною міру за комуналь через веб-ПУМБ-онлайн, він БЕЗ розстрочки і мимо 6-ої категорії КБ, бо з рахунку, але це комуналь, тому з КБ 10%.

І вайбер не рахував ці операціі в залік 6 категорії?
Взагалі то це неважливо, що з рахунку, ібо:
Операція – оплата Учасником Акції товарів або послуг за допомогою Картки, або проведення платежів з
Карткового рахунку в Системі «Інтернет-банкінг», в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» на
користь Одержувачів, з якими Банк уклав договір про прийняття платежів від приватних осіб для оплати
комунальних платежів.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:24

  Ferlakur написав:
  kreuz написав:
  wig написав:Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?

Я отримав КБ повною міру за комуналь через веб-ПУМБ-онлайн, він БЕЗ розстрочки і мимо 6-ої категорії КБ, бо з рахунку, але це комуналь, тому з КБ 10%.

І вайбер не рахував ці операціі в залік 6 категорії?
Взагалі то це неважливо, що з рахунку, ібо:
Операція – оплата Учасником Акції товарів або послуг за допомогою Картки, або проведення платежів з
Карткового рахунку в Системі «Інтернет-банкінг», в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» на
користь Одержувачів, з якими Банк уклав договір про прийняття платежів від приватних осіб для оплати
комунальних платежів.

Може я її тоді ще не обрав? :oops:
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:26

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:І вайбер не рахував ці операціі в залік 6 категорії?

Мне с мобильного только после 16-й операции 25грн. насчитало 10шт.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:29

  kreuz написав:Може я її тоді ще не обрав? :oops:

Вибачте, це я умови акцій попутав. В акції кешбеку по категоріям формулювання таке:
Операція – оплата товарів або послуг (в т. ч. через мережу Інтернет) за допомогою Картки, що відкрита
в національній або іноземній валюті.

Але у мене оплату комуналки в пумб-онлайн лічильник у вайбері рахував у залік 6ї категорії, у вас ні?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:50

  Ferlakur написав:
  kreuz написав:Може я її тоді ще не обрав? :oops:

Вибачте, це я умови акцій попутав. В акції кешбеку по категоріям формулювання таке:
Операція – оплата товарів або послуг (в т. ч. через мережу Інтернет) за допомогою Картки, що відкрита
в національній або іноземній валюті.

Але у мене оплату комуналки в пумб-онлайн лічильник у вайбері рахував у залік 6ї категорії, у вас ні?

Мені не рахував, втім певно через те, що я її пізніше обрав ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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