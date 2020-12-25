|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 01:51
wig написав:
Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
Да. И не раз.
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Возможно, для данного кешбека это работает и в других платежных сервисах.
И еще один момент при оплате в ПУМБ-онлайн: на квитанции в поле "платник" будет указана ваша фамилия. Т.е. фамилия хозяина аккаунта. Кому-то это бывает не нужно, особенно если платится не за себя.
-
Aktus
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 02.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:34
Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4734
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:45
wig написав: Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
Согласно правилам акции, требование насчёт МСС 4900 относится к "Точкам продажу". А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн: 3.2. Для отримання Заохочення Акції необхідно здійснити за допомогою Картки, в період проведення
Акції оплату комунальних послуг у Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в
тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» .
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3631
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|