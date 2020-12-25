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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 01:51
wig написав:
Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
Да. И не раз.
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Возможно, для данного кешбека это работает и в других платежных сервисах.
И еще один момент при оплате в ПУМБ-онлайн: на квитанции в поле "платник" будет указана ваша фамилия. Т.е. фамилия хозяина аккаунта. Кому-то это бывает не нужно, особенно если платится не за себя.
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Aktus
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:34
Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
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wig
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:45
wig написав: Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
Согласно правилам акции, требование насчёт МСС 4900 относится к "Точкам продажу". А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн: 3.2. Для отримання Заохочення Акції необхідно здійснити за допомогою Картки, в період проведення
Акції оплату комунальних послуг у Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в
тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» .
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Ferlakur
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Додано: Суб 26 гру, 2020 10:50
Ferlakur написав:
А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн
В мобильном указано "в том числе". Т.е. то, что можно платить в мобильном, никак не отменяет возможности платить в нормальном интернет-банкинге.
Но, вы же читали отзывы на минфине?
В том числе в "мобильном приложении", уже трактуют, как исключительно в мобильном приложении. А МСС 4900 распространяют на мобильное приложение, где оплата идет со счета, и никаких МСС нет.
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wig
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Додано: Суб 26 гру, 2020 11:08
А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
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Ferlakur
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Додано: Суб 26 гру, 2020 12:04
Ferlakur написав:
А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
У них вообще не может быть никакого мсс потому и ставят 0000 - на самом деле такого МСС не существует. Дело в том что при оплате через аппку и вэбку не задействуются оплаты через МПС. Оплата идел сразу со счета внутрибанковской проводкой. А МСС вещь сугубо для оплат которые идут через МПС. Как-то так...
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Flamingo
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