Aktus написав: Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
Согласно правилам акции, требование насчёт МСС 4900 относится к "Точкам продажу". А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн:
3.2. Для отримання Заохочення Акції необхідно здійснити за допомогою Картки, в період проведення Акції оплату комунальних послуг у Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» .
Ferlakur написав:А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн
В мобильном указано "в том числе". Т.е. то, что можно платить в мобильном, никак не отменяет возможности платить в нормальном интернет-банкинге. Но, вы же читали отзывы на минфине? В том числе в "мобильном приложении", уже трактуют, как исключительно в мобильном приложении. А МСС 4900 распространяют на мобильное приложение, где оплата идет со счета, и никаких МСС нет.
Ferlakur написав:А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
У них вообще не может быть никакого мсс потому и ставят 0000 - на самом деле такого МСС не существует. Дело в том что при оплате через аппку и вэбку не задействуются оплаты через МПС. Оплата идел сразу со счета внутрибанковской проводкой. А МСС вещь сугубо для оплат которые идут через МПС. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Ferlakur написав:А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
У меня такое было в начале декабря, после звонка на горячую линию МСС был исправлен на 4900, после чего пришел кешбек. Псле этого очередная оплата сразу была с МСС 4900 и кешбек уже без моих звонков пришел. Все платилось через pumb-online.
На Минфине был ответ представителя банка, что для Ясно-карты не важен способ и метод оплаты, главное MCC 4900:
Spring написав:Ничего из коммунальных не платила через ПУМБ онлайн, все в декабре было или Некст или на том же Ясно, все выплатили на 5й день, 12 декабря оплата, 17 кешбек
Всё платил в первый раз после оформления карты через "Личный кабинет" ПУМБ - весь кешбек пришел на 3-5 день после оплаты. Причем с первых оплат на 5 день, а с последней самой жирной на 3. Растягивал специально всю коммуналку на 10 дней, чтобы проверить сроки начисления кешбека. Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.