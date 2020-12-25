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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2782278327842785>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:51

  wig написав:Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?

Да. И не раз.

Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Возможно, для данного кешбека это работает и в других платежных сервисах.

И еще один момент при оплате в ПУМБ-онлайн: на квитанции в поле "платник" будет указана ваша фамилия. Т.е. фамилия хозяина аккаунта. Кому-то это бывает не нужно, особенно если платится не за себя.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:34

  Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.

Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:45

  wig написав:
  Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.

Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.

Согласно правилам акции, требование насчёт МСС 4900 относится к "Точкам продажу". А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн:

3.2. Для отримання Заохочення Акції необхідно здійснити за допомогою Картки, в період проведення
Акції оплату комунальних послуг у Точках продажу, або за допомогою Системи «Інтернет-банкінг» в
тому числі в мобільному додатку «ПУМБ Online» .
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:50

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:А кроме Точек продажу можно платить также в мобильном приложении Пумб-онлайн

В мобильном указано "в том числе". Т.е. то, что можно платить в мобильном, никак не отменяет возможности платить в нормальном интернет-банкинге.
Но, вы же читали отзывы на минфине?
В том числе в "мобильном приложении", уже трактуют, как исключительно в мобильном приложении. А МСС 4900 распространяют на мобильное приложение, где оплата идет со счета, и никаких МСС нет.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 11:08

Re: ПУМБ

А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:04

  Ferlakur написав:А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?

У них вообще не может быть никакого мсс потому и ставят 0000 - на самом деле такого МСС не существует. Дело в том что при оплате через аппку и вэбку не задействуются оплаты через МПС. Оплата идел сразу со счета внутрибанковской проводкой. А МСС вещь сугубо для оплат которые идут через МПС. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:31

  Ferlakur написав:А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
У меня такое было в начале декабря, после звонка на горячую линию МСС был исправлен на 4900, после чего пришел кешбек. Псле этого очередная оплата сразу была с МСС 4900 и кешбек уже без моих звонков пришел. Все платилось через pumb-online.

На Минфине был ответ представителя банка, что для Ясно-карты не важен способ и метод оплаты, главное MCC 4900:
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Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:32

  Spring написав:Ничего из коммунальных не платила через ПУМБ онлайн, все в декабре было или Некст или на том же Ясно, все выплатили на 5й день, 12 декабря оплата, 17 кешбек

Всё платил в первый раз после оформления карты через "Личный кабинет" ПУМБ - весь кешбек пришел на 3-5 день после оплаты. Причем с первых оплат на 5 день, а с последней самой жирной на 3. Растягивал специально всю коммуналку на 10 дней, чтобы проверить сроки начисления кешбека. Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:39

yuri_m, Личный кабинет - это web версия ПУМБ Онлайн?
wig
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:57

  wig написав:yuri_m, Личный кабинет - это web версия ПУМБ Онлайн?

Да, обычная десктопная версия.
yuri_m
 
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