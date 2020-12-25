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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2782278327842785

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:43

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.
Подтверждаю, с 18го жду два кешбека по суммам около 50 грн, видимо придется в понедельник снова дергать теплую линию за причинное место.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:54

  Intento написав:
  yuri_m написав:Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.
Подтверждаю, с 18го жду два кешбека по суммам около 50 грн, видимо придется в понедельник снова дергать теплую линию за причинное место.

Платил коммуналку через ПУМБ онлайн сразу в один день 19 платежей от 15 грн до 1500 грн за платеж. В общей сумме 2700 грн. КБ пришел через 4 дня одной суммой 270 грн. Это уже мой третий КБ. Первый я вырывал когтями раз 5. И на горячке, и в чате, везде.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:54

А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
wig
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  #<1 ... 2782278327842785
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