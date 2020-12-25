Подтверждаю, с 18го жду два кешбека по суммам около 50 грн, видимо придется в понедельник снова дергать теплую линию за причинное место.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:43
Re: ПУМБ
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:54
Платил коммуналку через ПУМБ онлайн сразу в один день 19 платежей от 15 грн до 1500 грн за платеж. В общей сумме 2700 грн. КБ пришел через 4 дня одной суммой 270 грн. Это уже мой третий КБ. Первый я вырывал когтями раз 5. И на горячке, и в чате, везде.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
Додано: Суб 26 гру, 2020 13:54
А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
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