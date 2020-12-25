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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2783278427852786>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:43

Re: ПУМБ

  yuri_m написав:Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.
Подтверждаю, с 18го жду два кешбека по суммам около 50 грн, видимо придется в понедельник снова дергать теплую линию за причинное место.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:54

  Intento написав:
  yuri_m написав:Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.
Подтверждаю, с 18го жду два кешбека по суммам около 50 грн, видимо придется в понедельник снова дергать теплую линию за причинное место.

Платил коммуналку через ПУМБ онлайн сразу в один день 19 платежей от 15 грн до 1500 грн за платеж. В общей сумме 2700 грн. КБ пришел через 4 дня одной суммой 270 грн. Это уже мой третий КБ. Первый я вырывал когтями раз 5. И на горячке, и в чате, везде.
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Ты выбираешь сам!
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:54

А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
wig
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:56

  wig написав:А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?

Рабочих.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 13:56

Re: ПУМБ

Intento написав:
  Ferlakur написав:А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
У меня такое было в начале декабря, после звонка на горячую линию МСС был исправлен на 4900, после чего пришел кешбек. Псле этого очередная оплата сразу была с МСС 4900 и кешбек уже без моих звонков пришел. Все платилось через pumb-online.

На Минфине был ответ представителя банка, что для Ясно-карты не важен способ и метод оплаты, главное MCC 4900:
Зображення
Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))

Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответ вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения.
И на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем.
То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека.
Вот это банк!!!
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:00

Пополняю по 25 грн на сайте Лайфа (через portmone), на 6-м пополнении не даёт. У portmone есть ограничение на 5 операций в сутки? На 2 аккаунтах такое. Вчера вечером пополнял, сегодня ещё не пускает.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:00

  anis написав:
Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))

Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответ вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения.
И на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем.
То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека.
Вот это банк!!![/quote]
Аналогично. Мне так тоже говорили. Но, через 2 дня пришла SMS с КБ.
Лестницу к небесам,
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BVA1
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:02

Re: ПУМБ

wig написав:А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
Лучше сразу))) я вот уже месяц почти пробую хоть какой то ответ получить.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:03

Re: ПУМБ

BVA1 написав:
  anis написав:
Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))

Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответ вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения.
И на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем.
То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека.
Вот это банк!!!

Аналогично. Мне так тоже говорили. Но, через 2 дня пришла SMS с КБ.[/quote]Я уже 2 недели после этого жду. И больше у них по кешбеку ничего не могу узнать.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:46

Re: ПУМБ

В мобильном приложении пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте), хотя баланс верный, и уведомления о них есть, и в истории операций в веб-версии они тоже есть. Такое бывает?
Ferlakur
 
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