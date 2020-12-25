Додано: Суб 26 гру, 2020 14:00

anis написав:

вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения

Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответИ на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем.То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека.Вот это банк!!![/quote]Аналогично. Мне так тоже говорили. Но, через 2 дня пришла SMS с КБ.