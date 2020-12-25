yuri_m написав:Оказалось самые мелкие суммы обслуживают дольше всего.
Подтверждаю, с 18го жду два кешбека по суммам около 50 грн, видимо придется в понедельник снова дергать теплую линию за причинное место.
Платил коммуналку через ПУМБ онлайн сразу в один день 19 платежей от 15 грн до 1500 грн за платеж. В общей сумме 2700 грн. КБ пришел через 4 дня одной суммой 270 грн. Это уже мой третий КБ. Первый я вырывал когтями раз 5. И на горячке, и в чате, везде.
Ferlakur написав:А это точно установлено, что оплаты коммуналки в Пумб-онлайн тем поставщикам услуг, которые есть в ихней базе, идут с МСС 0000?
У меня такое было в начале декабря, после звонка на горячую линию МСС был исправлен на 4900, после чего пришел кешбек. Псле этого очередная оплата сразу была с МСС 4900 и кешбек уже без моих звонков пришел. Все платилось через pumb-online.
На Минфине был ответ представителя банка, что для Ясно-карты не важен способ и метод оплаты, главное MCC 4900:
Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))
Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответ вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения. И на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем. То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека. Вот это банк!!!
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))
Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответ вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения. И на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем. То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека. Вот это банк!!![/quote] Аналогично. Мне так тоже говорили. Но, через 2 дня пришла SMS с КБ.
Если МСС будет 4900 и кешбек автоматом не прийдёт, выбить его не возможно пока что. на какие оплаты коммунальных они причину не начисления не знают. Решается вопрос наверное на высшем уровне))
Так как на мои вопросы двух недельной давности, получил ответ вашим вопрос занимается руководитель соответствующего подразделения. И на все след. Вопросы следующие уже не принимают, мол ваш вопрос у руководства пока он его не решит принять больше не можем. То есть есть уже даже указка не принимать заявки по не выплате кешбека. Вот это банк!!!
Аналогично. Мне так тоже говорили. Но, через 2 дня пришла SMS с КБ.[/quote]Я уже 2 недели после этого жду. И больше у них по кешбеку ничего не могу узнать.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
В мобильном приложении пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте), хотя баланс верный, и уведомления о них есть, и в истории операций в веб-версии они тоже есть. Такое бывает?