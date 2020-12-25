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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48
Ferlakur написав:
В мобильном приложении пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте), хотя баланс верный, и уведомления о них есть, и в истории операций в веб-версии они тоже есть. Такое бывает?
Да, бывает. А бывает и как бы по две копии операции. Со временем налаживается.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:58
anis написав:
wig написав:А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
Лучше сразу))) я вот уже месяц почти пробую хоть какой то ответ получить.
А в этом месяце платить не пробовали? Небольшая сумма для контроля вай нот.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:00
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платил и не раз, и всеми способами
свой квест
уже не раз писал ранее))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
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