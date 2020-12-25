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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2783278427852786

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48

  Ferlakur написав:В мобильном приложении пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте), хотя баланс верный, и уведомления о них есть, и в истории операций в веб-версии они тоже есть. Такое бывает?

Да, бывает. А бывает и как бы по две копии операции. Со временем налаживается.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:58

Re: ПУМБ

anis написав:
wig написав:А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
Лучше сразу))) я вот уже месяц почти пробую хоть какой то ответ получить.
А в этом месяце платить не пробовали? Небольшая сумма для контроля вай нот.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:00

Aps
платил и не раз, и всеми способами
свой квест уже не раз писал ранее))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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  #<1 ... 2783278427852786
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