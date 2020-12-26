Додано: Суб 26 гру, 2020 17:26

Ferlakur написав: пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте) пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте)

Aps написав: давно пора относится к тому что говорит поддержка с определенной долей иронии. давно пора относится к тому что говорит поддержка с определенной долей иронии.

Да, пумба весьма тормознутой кажется после privat24.Абсолютно точно. Я две недели потерял, выбивая всекарту по акции "приведи друга" и всеможу по ясно - столько разных отмазок наслушался от работниц отделений, поддержки и горячей линии, что можно книгу небольшую написать. По итогу выходит, что работников в Киевском и местном отделениях толком не инструктируют и нет внятно прописанных регламентов на простые процедуры по объявляемым акциям. При мне начальник областного отделения звонила в Киев и мы вдвоем убеждали какого-то ответственного за акции перца, что должно быть вот так, так и так, а не то, что студенты на горячке на ходу выдумывают. Пока не показали на их же сайте pdf-ку с условиями акции, дядька уходил в отказ. Было бы смешно, если бы не было грустно.