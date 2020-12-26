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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 14:48
Ferlakur написав:
В мобильном приложении пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте), хотя баланс верный, и уведомления о них есть, и в истории операций в веб-версии они тоже есть. Такое бывает?
Да, бывает. А бывает и как бы по две копии операции. Со временем налаживается.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 14:58
anis написав:
wig написав:А когда панику начинать, через 5 календарных дней после оплаты, или, через 5 рабочих?
Лучше сразу))) я вот уже месяц почти пробую хоть какой то ответ получить.
А в этом месяце платить не пробовали? Небольшая сумма для контроля вай нот.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:00
Aps
платил и не раз, и всеми способами
свой квест
уже не раз писал ранее))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:31
anis написав:Aps
платил и не раз, и всеми способами
свой квест
уже не раз писал ранее))
Не раз читал ранее)) То что вам пишет поддержка - ерунда полная. Кешбек за комуналку не зависит от канала оплаты - главное 4900 или ИБ. . Есть куча подтверждение этой гипотезы на форуме . Имхо возможны два варианта ваших проблем. Первый это глюк на конкретных оплатах. Но если платили в разные дни, то скорее всего тогда ваш вариант два. Карта каким-то боком не участвует в программе . Боритесь та борите. )
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:50
Aps написав: anis написав:Aps
платил и не раз, и всеми способами
свой квест
уже не раз писал ранее))
Не раз читал ранее)) То что вам пишет поддержка - ерунда полная. Кешбек за комуналку не зависит от канала оплаты - главное 4900 или ИБ. . Есть куча подтверждение этой гипотезы на форуме . Имхо возможны два варианта ваших проблем. Первый это глюк на конкретных оплатах. Но если платили в разные дни, то скорее всего тогда ваш вариант два. Карта каким-то боком не участвует в программе . Боритесь та борите. )
Если внимательно читали мой квест начал с уточнения карты, поддержка явно говорит карта ясно и КБ на коммуналку должен быть. А вот когда его не пришло началось...
Востаннє редагувалось anis
в Суб 26 гру, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:55
anis написав:
Если внимательно читали свой квест начал с уточнения карты, поддержка явно говорит карта ясно и КБ на коммуналку должен быть.
Ну как бы давно пора относится к тому что говорит поддержка с определенной долей иронии. ))
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Додано: Суб 26 гру, 2020 15:57
Aps написав: anis написав:
Если внимательно читали свой квест начал с уточнения карты, поддержка явно говорит карта ясно и КБ на коммуналку должен быть.
Ну как бы давно пора относится к тому что говорит поддержка с определенной долей иронии. ))
Иронией да, но ответ мы не знаем почему нет КБ, он должен быть. Как-то говорит о банке не с хорошей стороны.
Сказали бы нет потому что .... Вопросов бы не было.
А так месяц в пустую
И зачем гонять месяц по кругу и это не студенты с поддержки а подразделение которое отвечает в банке за кешбек. Мол оплатите так, не получилось оплатите так опять не получилось и скинули на руководителя.
Это действительно банк или ребята с улицы))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:26
Ferlakur написав:
пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте)
Да, пумба весьма тормознутой кажется после privat24.
Aps написав:
давно пора относится к тому что говорит поддержка с определенной долей иронии.
Абсолютно точно. Я две недели потерял, выбивая всекарту по акции "приведи друга" и всеможу по ясно - столько разных отмазок наслушался от работниц отделений, поддержки и горячей линии, что можно книгу небольшую написать. По итогу выходит, что работников в Киевском и местном отделениях толком не инструктируют и нет внятно прописанных регламентов на простые процедуры по объявляемым акциям. При мне начальник областного отделения звонила в Киев и мы вдвоем убеждали какого-то ответственного за акции перца, что должно быть вот так, так и так, а не то, что студенты на горячке на ходу выдумывают. Пока не показали на их же сайте pdf-ку с условиями акции, дядька уходил в отказ. Было бы смешно, если бы не было грустно.
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Intento
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:49
wig написав:
Так а с веб версии ПУМБ онлайн, кто-то получил реально ясно-кэшбек?
Платил 13 и 14 декабря в вэб ПУМБ онлайн по 7 платежей,
17 декабря кэшбэк (Выплата денежных средств по акции 'Повертаємо кошти за оплату комунальних платежів)
одной суммой пришел.
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denmayer
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:52
Intento написав: Ferlakur написав:
пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте)
Да, пумба весьма тормознутой кажется после privat24.
Aps написав:
давно пора относится к тому что говорит поддержка с определенной долей иронии.
Абсолютно точно. Я две недели потерял, выбивая всекарту по акции "приведи друга" и всеможу по ясно - столько разных отмазок наслушался от работниц отделений, поддержки и горячей линии, что можно книгу небольшую написать. По итогу выходит, что работников в Киевском и местном отделениях толком не инструктируют и нет внятно прописанных регламентов на простые процедуры по объявляемым акциям. При мне начальник областного отделения звонила в Киев и мы вдвоем убеждали какого-то ответственного за акции перца, что должно быть вот так, так и так, а не то, что студенты на горячке на ходу выдумывают. Пока не показали на их же сайте pdf-ку с условиями акции, дядька уходил в отказ. Было бы смешно, если бы не было грустно.
В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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