Вы по какому каналу с ними общаетесь?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:54
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:55
Re: ПУМБ
По всем возможным, вышел даже на их руководство по акциям и кешбеку. И тишина
Оформи карту по ссылке и получи:
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, Flamingo, Google Adsense [Bot], killer bees, Valeriy237, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|