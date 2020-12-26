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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:54
anis написав:
В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.
Вы по какому каналу с ними общаетесь?
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Ferlakur
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:55
Ferlakur написав: anis написав:
В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.
Вы по какому каналу с ними общаетесь?
По всем возможным, вышел даже на их руководство по акциям и кешбеку. И тишина
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anis
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:05
Приветствую коллеги! ?Если в раб.день в терминале погасить грейс по всеможуясно, можно ли тут же в банкомате снять сумму в том числе включающую и только что внесенную?
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valya
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