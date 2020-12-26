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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2784278527862787

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:54

  anis написав:В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.

Вы по какому каналу с ними общаетесь?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:55

Re: ПУМБ

Ferlakur написав:
  anis написав:В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.

Вы по какому каналу с ними общаетесь?
По всем возможным, вышел даже на их руководство по акциям и кешбеку. И тишина
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 20:05

Re: ПУМБ

Приветствую коллеги! ?Если в раб.день в терминале погасить грейс по всеможуясно, можно ли тут же в банкомате снять сумму в том числе включающую и только что внесенную?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:30

  anis написав:
ukrprom2014 написав:
  anis написав:с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 -

Ну 0000 далеко не у всех.
Юзали приложуху или вебку?
И то и то
Суть не в этом, а то, что это не повод, а отмазка для невыплаты
Так как у меня есть операции с 4900 они не подходят, есть с онлайн тоже не то, в общем как ещё им заплатить они и сами не знают.

платите через некст, как тут многие сделали и КБ есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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