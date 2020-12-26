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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:54
anis написав:
В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.
Вы по какому каналу с ними общаетесь?
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Ferlakur
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:55
Ferlakur написав: anis написав:
В моем случае pdf с сайта не подходят, все что там написано их не касается.
Вы по какому каналу с ними общаетесь?
По всем возможным, вышел даже на их руководство по акциям и кешбеку. И тишина
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anis
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:05
Приветствую коллеги! ?Если в раб.день в терминале погасить грейс по всеможуясно, можно ли тут же в банкомате снять сумму в том числе включающую и только что внесенную?
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valya
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:19
anis В прошлом какие то непонятки с банком, по обслуге, закрытие счетов по какойто причине были?
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Прораб
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:30
anis написав: ukrprom2014 написав: anis написав:
с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 -
Ну 0000 далеко не у всех.
Юзали приложуху или вебку?
И то и то
Суть не в этом, а то, что это не повод, а отмазка для невыплаты
Так как у меня есть операции с 4900 они не подходят, есть с онлайн тоже не то, в общем как ещё им заплатить они и сами не знают.
платите через некст, как тут многие сделали и КБ есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:08
ol_zy написав: anis написав:
ukrprom2014 написав:[quote="5130470:anis"]с пумб-онлайн все операции с mcc 0000 -
Ну 0000 далеко не у всех.
Юзали приложуху или вебку?
И то и то
Суть не в этом, а то, что это не повод, а отмазка для невыплаты
Так как у меня есть операции с 4900 они не подходят, есть с онлайн тоже не то, в общем как ещё им заплатить они и сами не знают.
платите через некст, как тут многие сделали и КБ есть.[/quote]Да и на портмоне начисления есть и на пумб онлайн, поэтому тут проблема не в оплате, а в чем то другом, но мы все можем только гадать, если вам банк не знает ответа почему нет КБ, какая разница чем платить (главное mcc 4900 или их онлайн)
Востаннє редагувалось anis
в Суб 26 гру, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:15
Прораб написав:anis В прошлом какие то непонятки с банком, по обслуге, закрытие счетов по какойто причине были?
Был клиентом банка 10 лет назад, все счета закрыты все справки имеются))
Месяц назад решил опять зайти. И что-то не удача, но это не проблема была бы если б от банка была хоть какая то обратная связь. Тут же полный игнор, на более чем 20 запросов на один ответили и то с натяжкой, мол должны выплатить, а почему не выплаты незнаем.
По всей видимости продукт на столько сырой ещё в них, что я попался на каком то этапе и у них ступор и выплатить обязаны и не получается , а признать это чего то не хватает.
Уверен если б была у них хоть какая то причина почему не должны платить, давно бы это указали и закрыли вопрос
Я уже согласен и за бета-тестера быть в их продукте)) по пусть хоть что-то скажут. А так вопрос у руководстве "решается" уже две недели.
Когда звоню, они сами не понимают почему нет ответа.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 26 гру, 2020 23:37
Striker написав:
У portmone есть ограничение
Striker написав:
Вчера вечером пополнял, сегодня ещё не пускает.
да есть , действует 24 часа , видимо не только на сумму пополнения но и на количество
valya написав:
Если в раб.день в терминале погасить грейс по всеможуясно, можно ли тут же в банкомате снять сумму в том числе включающую и только что внесенную?
нужно чтобы внесенное переночевало для обновления периода учета грейса
КБ за открытие карты
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