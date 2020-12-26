Додано: Суб 26 гру, 2020 23:15

Прораб написав: anis В прошлом какие то непонятки с банком, по обслуге, закрытие счетов по какойто причине были?

Был клиентом банка 10 лет назад, все счета закрыты все справки имеются))Месяц назад решил опять зайти. И что-то не удача, но это не проблема была бы если б от банка была хоть какая то обратная связь. Тут же полный игнор, на более чем 20 запросов на один ответили и то с натяжкой, мол должны выплатить, а почему не выплаты незнаем.По всей видимости продукт на столько сырой ещё в них, что я попался на каком то этапе и у них ступор и выплатить обязаны и не получается , а признать это чего то не хватает.Уверен если б была у них хоть какая то причина почему не должны платить, давно бы это указали и закрыли вопросЯ уже согласен и за бета-тестера быть в их продукте)) по пусть хоть что-то скажут. А так вопрос у руководстве "решается" уже две недели.Когда звоню, они сами не понимают почему нет ответа.