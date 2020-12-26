Вы по какому каналу с ними общаетесь?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:54
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:55
Re: ПУМБ
По всем возможным, вышел даже на их руководство по акциям и кешбеку. И тишина
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 26 гру, 2020 20:05
Re: ПУМБ
Приветствую коллеги! ?Если в раб.день в терминале погасить грейс по всеможуясно, можно ли тут же в банкомате снять сумму в том числе включающую и только что внесенную?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 20:19
anis В прошлом какие то непонятки с банком, по обслуге, закрытие счетов по какойто причине были?
Додано: Суб 26 гру, 2020 22:30
платите через некст, как тут многие сделали и КБ есть.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:08
Re: ПУМБ
платите через некст, как тут многие сделали и КБ есть.[/quote]Да и на портмоне начисления есть и на пумб онлайн, поэтому тут проблема не в оплате, а в чем то другом, но мы все можем только гадать, если вам банк не знает ответа почему нет КБ, какая разница чем платить (главное mcc 4900 или их онлайн)
Востаннє редагувалось anis в Суб 26 гру, 2020 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:15
Re: ПУМБ
Был клиентом банка 10 лет назад, все счета закрыты все справки имеются))
Месяц назад решил опять зайти. И что-то не удача, но это не проблема была бы если б от банка была хоть какая то обратная связь. Тут же полный игнор, на более чем 20 запросов на один ответили и то с натяжкой, мол должны выплатить, а почему не выплаты незнаем.
По всей видимости продукт на столько сырой ещё в них, что я попался на каком то этапе и у них ступор и выплатить обязаны и не получается , а признать это чего то не хватает.
Уверен если б была у них хоть какая то причина почему не должны платить, давно бы это указали и закрыли вопрос
Я уже согласен и за бета-тестера быть в их продукте)) по пусть хоть что-то скажут. А так вопрос у руководстве "решается" уже две недели.
Когда звоню, они сами не понимают почему нет ответа.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:37
Re: ПУМБ
да есть , действует 24 часа , видимо не только на сумму пополнения но и на количество
нужно чтобы внесенное переночевало для обновления периода учета грейса
КБ за открытие карты
Додано: Нед 27 гру, 2020 09:41
wtf
Благодарю за пояснение. Еще, как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу? Тянуть своим акком?
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Додано: Нед 27 гру, 2020 10:14
Смею заметить что объяснение wtf Вам не совсем корректное. Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу. Да сумма в погашения грейса обновится ночью и для этого не важно что деньги уже ушли. Важно наличие самого прихода. Например я в этом несколько раз пополнял всеМожу по р2р и тут же тратил. Ночью инфа обновлялась и погашение долга для грейса учитывалось.
Но в описываемом случае с пополнением через терминал проблема может быть в другом. Насколько я знаю - приход через терминал у пумбы по счету не проводится мгновенно. Поэтому Вам банкомат может попросту не выдать только что внесенную сумму, поскольку для Пумбы деньги еще не поступили на счет. По крайней мере раньше при попытке снять только что внесенные деньги через кассу - не давало. Банкомат не тестил, но думаю может быть аналогичная ситуация. Но если деньги снять все же даст - то на грейс это никак не повлияет.
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