Лимит 5 пополнений в сутки. Ровно через 24 часа сделал остальные оплаты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:17
Лимит 5 пополнений в сутки. Ровно через 24 часа сделал остальные оплаты.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Нед 27 гру, 2020 12:27
Это смотря как вносить.
Я вношу по номеру счета, доступны мгновенно.
Возможно, при внесении по номеру карты будет описанная ситуация.
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