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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2785278627872788

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 11:17

  wtf написав:да есть , действует 24 часа , видимо не только на сумму пополнения но и на количество

Лимит 5 пополнений в сутки. Ровно через 24 часа сделал остальные оплаты.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 12:27

  Flamingo написав:Но в описываемом случае с пополнением через терминал проблема может быть в другом. Насколько я знаю - приход через терминал у пумбы по счету не проводится мгновенно. Поэтому Вам банкомат может попросту не выдать только что внесенную сумму, поскольку для Пумбы деньги еще не поступили на счет. По крайней мере раньше при попытке снять только что внесенные деньги через кассу - не давало.

Это смотря как вносить.
Я вношу по номеру счета, доступны мгновенно.
Возможно, при внесении по номеру карты будет описанная ситуация.
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ramzes4
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  #<1 ... 2785278627872788
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