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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 11:17
wtf написав:
да есть , действует 24 часа , видимо не только на сумму пополнения но и на количество
Лимит 5 пополнений в сутки. Ровно через 24 часа сделал остальные оплаты.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Нед 27 гру, 2020 12:27
Flamingo написав:
Но в описываемом случае с пополнением через терминал проблема может быть в другом. Насколько я знаю - приход через терминал у пумбы по счету не проводится мгновенно. Поэтому Вам банкомат может попросту не выдать только что внесенную сумму, поскольку для Пумбы деньги еще не поступили на счет. По крайней мере раньше при попытке снять только что внесенные деньги через кассу - не давало.
Это смотря как вносить.
Я вношу по номеру счета, доступны мгновенно.
Возможно, при внесении по номеру карты будет описанная ситуация.
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:22
Flamingo написав:
Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу
может и так но есть еще период грейса и рд который по старым картам 30е число
так что чтобы начался свежий 2х месячный грейс нужно ждать наступления 1го числа
valya написав:
как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу?
тянуть не пробовал всегда толкаю, вполне можно погасить
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:31
wtf написав: Flamingo написав:
Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу
может и так но есть еще период грейса и рд который по старым картам 30е число
так что чтобы начался свежий 2х месячный грейс нужно ждать наступления 1го числа
А чо не 31го?
А я знаю психов, которые 9 раз сделали трату 19го (РД-20) и она попала под грейс-62, а вот на 10 раз подобная трата попала тока под грейс-31, т.е. была проведена в текущем РП.
Клиринг у Лумумбы достаточно игривый
И ещё, под НГ (29..31 число) многие банки стараются всеми правда и неправдами закрыть сделки текущим годом
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45
anis написав:
Там к сожалению ответа тоже не знают.
Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны.
похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:49
wig написав: Aktus написав:
Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.
Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.
22.12 была оформлена карта и прошла оплата на нексте. КБ был получен 25 (возможно 24 в конце дня)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55
ol_zy написав:
Там к сожалению ответа тоже не знают.
Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны.
похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении.[/quote]Если б это было так, не было б к банку вопросов.
А так карта что не есть ясная.
С этим вопросом обращался и не раз уточнить, может у меня карта не совсем ясная, нет карта ваша от ясно оформленная по ссылке участвует в акции по коммуналке кешбек 10%.
Открыта по ссылке, после звонка с банка и уточнения данных. На момент визита в отделение никаких других заявок не было, и менеджер увидел только одну заявку по ней и оформили.
После получения так же ещё раз уточнил на горячке, ясно ясно сказали.
И если она была не ясно то месяц бы как-то банк смог бы это увидеть, а так имеем, что имеем.
Закрытие и открытие новой не даёт 100% результата, а наоборот он будет 0.
Так как не понятна причина не выплаты.
Ведь само подразделение которое делает эти выплаты говорит, что должна быть выплата, а почему ее нет незнают.
Востаннє редагувалось anis
в Нед 27 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55
Striker написав:
Пополняю по 25 грн на сайте Лайфа (через portmone), на 6-м пополнении не даёт. У portmone есть ограничение на 5 операций в сутки? На 2 аккаунтах такое. Вчера вечером пополнял, сегодня ещё не пускает.
есть и не только у портмное. Через 24 час от прошлого первого пополнения пробуйте.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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