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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2785278627872788 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 813 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 217 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 813 Додано: Нед 27 гру, 2020 11:17 wtf написав: да есть , действует 24 часа , видимо не только на сумму пополнения но и на количество да есть , действует 24 часа , видимо не только на сумму пополнения но и на количество

Лимит 5 пополнений в сутки. Ровно через 24 часа сделал остальные оплаты. Лимит 5 пополнений в сутки. Ровно через 24 часа сделал остальные оплаты. Отримай бонус за оформлення картки:

100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus

- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber

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Повідомлень: 1308 З нами з: 15.02.20 Подякував: 179 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 12:27 Flamingo написав: Но в описываемом случае с пополнением через терминал проблема может быть в другом. Насколько я знаю - приход через терминал у пумбы по счету не проводится мгновенно. Поэтому Вам банкомат может попросту не выдать только что внесенную сумму, поскольку для Пумбы деньги еще не поступили на счет. По крайней мере раньше при попытке снять только что внесенные деньги через кассу - не давало. Но в описываемом случае с пополнением через терминал проблема может быть в другом. Насколько я знаю - приход через терминал у пумбы по счету не проводится мгновенно. Поэтому Вам банкомат может попросту не выдать только что внесенную сумму, поскольку для Пумбы деньги еще не поступили на счет. По крайней мере раньше при попытке снять только что внесенные деньги через кассу - не давало.

Это смотря как вносить.

Я вношу по номеру счета, доступны мгновенно.

Возможно, при внесении по номеру карты будет описанная ситуация. Это смотря как вносить.Я вношу по номеру счета, доступны мгновенно.Возможно, при внесении по номеру карты будет описанная ситуация. 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre

за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC

за кредитную и за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A ramzes4

Повідомлень: 636 З нами з: 29.08.13 Подякував: 1654 раз. Подякували: 150 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 13:22 Re: ПУМБ Flamingo написав: Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу

может и так но есть еще период грейса и рд который по старым картам 30е число

так что чтобы начался свежий 2х месячный грейс нужно ждать наступления 1го числа

valya написав: как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу? как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу?

тянуть не пробовал всегда толкаю, вполне можно погасить может и так но есть еще период грейса и рд который по старым картам 30е числотак что чтобы начался свежий 2х месячный грейс нужно ждать наступления 1го числатянуть не пробовал всегда толкаю, вполне можно погасить КБ за открытие карты

50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7

|100+100грн | 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb

| 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC

| 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d

| 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE * оформляется через вайбер wtf

Повідомлень: 116 З нами з: 29.11.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 13:31 wtf написав: Flamingo написав: Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу Для грейса - можно не ждать "ночевки". Для грейса важен, что был оборот по приходу

может и так но есть еще период грейса и рд который по старым картам 30е число

так что чтобы начался свежий 2х месячный грейс нужно ждать наступления 1го числа может и так но есть еще период грейса и рд который по старым картам 30е числотак что чтобы начался свежий 2х месячный грейс нужно ждать наступления 1го числа

А чо не 31го?

А я знаю психов, которые 9 раз сделали трату 19го (РД-20) и она попала под грейс-62, а вот на 10 раз подобная трата попала тока под грейс-31, т.е. была проведена в текущем РП.

Клиринг у Лумумбы достаточно игривый



И ещё, под НГ (29..31 число) многие банки стараются всеми правда и неправдами закрыть сделки текущим годом А чо не 31го?А я знаю психов, которые 9 раз сделали трату 19го (РД-20) и она попала под грейс-62, а вот на 10 раз подобная трата попала тока под грейс-31, т.е. была проведена в текущем РП.Клиринг у Лумумбы достаточно игривыйИ ещё, под НГ (29..31 число) многие банки стараются всеми правда и неправдами закрыть сделки текущим годом ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33296 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2636 раз. Подякували: 3923 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 13:45 anis написав: Мизантрóп написав: anis написав: Когда тут видели представителя банка? Когда тут видели представителя банка?

он там https://minfin.com.ua/company/pumb/review/ он там Там к сожалению ответа тоже не знают.

Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны. Там к сожалению ответа тоже не знают.Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны.

похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении. похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6504 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 660 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 13:49 wig написав: Aktus написав:

Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.

Но! Получатель должен быть выбран из их списка в разделе "Коммунальные платежи", а не платеж по реквизитам.

Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно. Это понятно. И, судя по отписавшимся, все так и работало где-то до середины декабря. А вот дальше - пошли непонятки, и требования мобильного приложения с ненулевым MCC, что, в принципе невозможно.

22.12 была оформлена карта и прошла оплата на нексте. КБ был получен 25 (возможно 24 в конце дня) 22.12 была оформлена карта и прошла оплата на нексте. КБ был получен 25 (возможно 24 в конце дня) СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6504 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 660 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55 Re: ПУМБ ol_zy написав: anis написав: Мизантрóп написав: [quote="5131291:anis"]Когда тут видели представителя банка?

он там https://minfin.com.ua/company/pumb/review/ он там Там к сожалению ответа тоже не знают.

Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны. Там к сожалению ответа тоже не знают.Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны.

похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении.[/quote]Если б это было так, не было б к банку вопросов.

А так карта что не есть ясная.

С этим вопросом обращался и не раз уточнить, может у меня карта не совсем ясная, нет карта ваша от ясно оформленная по ссылке участвует в акции по коммуналке кешбек 10%.

Открыта по ссылке, после звонка с банка и уточнения данных. На момент визита в отделение никаких других заявок не было, и менеджер увидел только одну заявку по ней и оформили.

После получения так же ещё раз уточнил на горячке, ясно ясно сказали.

И если она была не ясно то месяц бы как-то банк смог бы это увидеть, а так имеем, что имеем.

Закрытие и открытие новой не даёт 100% результата, а наоборот он будет 0.

Так как не понятна причина не выплаты.

Ведь само подразделение которое делает эти выплаты говорит, что должна быть выплата, а почему ее нет незнают. похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении.[/quote]Если б это было так, не было б к банку вопросов.А так карта что не есть ясная.С этим вопросом обращался и не раз уточнить, может у меня карта не совсем ясная, нет карта ваша от ясно оформленная по ссылке участвует в акции по коммуналке кешбек 10%.Открыта по ссылке, после звонка с банка и уточнения данных. На момент визита в отделение никаких других заявок не было, и менеджер увидел только одну заявку по ней и оформили.После получения так же ещё раз уточнил на горячке, ясно ясно сказали.И если она была не ясно то месяц бы как-то банк смог бы это увидеть, а так имеем, что имеем.Закрытие и открытие новой не даёт 100% результата, а наоборот он будет 0.Так как не понятна причина не выплаты.Ведь само подразделение которое делает эти выплаты говорит, что должна быть выплата, а почему ее нет незнают. Востаннє редагувалось anis в Нед 27 гру, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз. Оформи карту по ссылке и получи:

+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи

+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX

+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ

+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP anis

Повідомлень: 2562 З нами з: 22.11.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 91 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55 Striker написав: Пополняю по 25 грн на сайте Лайфа (через portmone), на 6-м пополнении не даёт. У portmone есть ограничение на 5 операций в сутки? На 2 аккаунтах такое. Вчера вечером пополнял, сегодня ещё не пускает. Пополняю по 25 грн на сайте Лайфа (через portmone), на 6-м пополнении не даёт. У portmone есть ограничение на 5 операций в сутки? На 2 аккаунтах такое. Вчера вечером пополнял, сегодня ещё не пускает.

есть и не только у портмное. Через 24 час от прошлого первого пополнения пробуйте. есть и не только у портмное. Через 24 час от прошлого первого пополнения пробуйте. СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506 ol_zy

Повідомлень: 6504 З нами з: 20.01.15 Подякував: 398 раз. Подякували: 660 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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