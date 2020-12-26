Додано: Нед 27 гру, 2020 13:55

ol_zy написав: anis написав: Мизантрóп написав: [quote="5131291:anis"]Когда тут видели представителя банка?

он там https://minfin.com.ua/company/pumb/review/ он там Там к сожалению ответа тоже не знают.

Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны. Там к сожалению ответа тоже не знают.Наверное уже никто в этом банке не скажет, почему карта от ясно, не через пумб онлайн веб/приложение не через сторонние сервисы с mcc 4900 не учитывается как коммунальные оплаты под КБ 10%. Такое ощущение, что хотят найти крайнего ибо все что просили для получения КБ было выполнено, и у меня все ходы записаны.

похоже у вас карта не от ясно, а горячка тупо не может этого нигде увидеть и рассказывает сказки. Попробуйте ее закрыть и открыть заново по ссылке ясно и оформляйте у другого манагера в отделении.[/quote]Если б это было так, не было б к банку вопросов.А так карта что не есть ясная.С этим вопросом обращался и не раз уточнить, может у меня карта не совсем ясная, нет карта ваша от ясно оформленная по ссылке участвует в акции по коммуналке кешбек 10%.Открыта по ссылке, после звонка с банка и уточнения данных. На момент визита в отделение никаких других заявок не было, и менеджер увидел только одну заявку по ней и оформили.После получения так же ещё раз уточнил на горячке, ясно ясно сказали.И если она была не ясно то месяц бы как-то банк смог бы это увидеть, а так имеем, что имеем.Закрытие и открытие новой не даёт 100% результата, а наоборот он будет 0.Так как не понятна причина не выплаты.Ведь само подразделение которое делает эти выплаты говорит, что должна быть выплата, а почему ее нет незнают.