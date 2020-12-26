Додано: Нед 27 гру, 2020 15:20

anis написав: А так карта что не есть ясная. А так карта что не есть ясная.

Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...