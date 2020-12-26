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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2786278727882789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:35

  wtf написав:
  clientage написав:под НГ (29..31 число) многие банки стараются всеми правда и неправдами закрыть сделки текущим годом

тут ранее кто-то советовал уже 28го заводить переночевать всю сумму кред лимита

Да не нуна ей ночевать.
Её нуна правильно/вовремя потратить, шобы она провелась в следующем РП. А т.к. это НГ, то трудно угадать када у Лумумбы будет последний клиринг в этом году: 29го или 30го. Гасится можно и 30го, по внутрибанку.

А вот СЭП уже може 30 и не ходить, вернее, или не выходить или не входить... Вообщем ужас-ужас :(
см. viewtopic.php?p=5128968#p5128968
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:20

Re: ПУМБ

  anis написав:А так карта что не есть ясная.

Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:27

Re: ПУМБ

ol_zy написав:
  anis написав:А так карта что не есть ясная.

Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...
Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет. И банк явно называет какая ясно какая нет.
Специально уточнял.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:32

Re: ПУМБ

  anis написав:И банк явно называет какая ясно какая нет.
Специально уточнял.
А в вебморде отображены все "стандарт" :?:
viewtopic.php?p=5129431#p5129431
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:34

  anis написав:
ol_zy написав:
  anis написав:А так карта что не есть ясная.

Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...
Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет. И банк явно называет какая ясно какая нет.
Специально уточнял.

Скорее всего манагер при оформлении натупил и надо было поставить несколько галочек, а поставил только одну и карта выглядит как ясно, но там где идет начисления КБ этот признак не установился (может сбой был какой при оформлении - прграммный). И выдача новой карты это бы исправила.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 15:38

  anis написав:Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет.

На одному аккаунті чи ви ботофермер?
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