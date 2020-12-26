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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 14:22
wtf написав: valya написав:
как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу?
тянуть не пробовал всегда толкаю, вполне можно погасить
Совсем запутали. Вроде раньше в ветке писали что пумбой лучше тянуть. Может ошибаюсь и это не мой случай. Я сейчас хочу пополнить свою всеможу и погасить грес. Думаю это сделать с всеможу родича. Так вот как делать? Самому тянуть от родича или родич пусть толкает мне??? Естесно чтоб вышло и зашло без комиса
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valya
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Додано: Нед 27 гру, 2020 14:35
wtf написав: clientage написав:
под НГ (29..31 число) многие банки стараются всеми правда и неправдами закрыть сделки текущим годом
тут ранее кто-то советовал уже 28го заводить переночевать всю сумму кред лимита
Да не нуна ей ночевать.
Её нуна правильно/вовремя потратить, шобы она провелась в следующем РП. А т.к. это НГ, то трудно угадать када у Лумумбы будет последний клиринг в этом году: 29го или 30го. Гасится можно и 30го, по внутрибанку.
А вот СЭП уже може 30 и не ходить, вернее, или не выходить или не входить... Вообщем ужас-ужас
см. viewtopic.php?p=5128968#p5128968
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:20
anis написав:
А так карта что не есть ясная.
Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:27
ol_zy написав: anis написав:
А так карта что не есть ясная.
Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...
Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет. И банк явно называет какая ясно какая нет.
Специально уточнял.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:32
anis написав:
И банк явно называет какая ясно какая нет.
Специально уточнял.
А в вебморде отображены все "стандарт" viewtopic.php?p=5129431#p5129431
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:34
anis написав: ol_zy написав: anis написав:
А так карта что не есть ясная.
Скорее всего вам врет горячка, точнее они не знают где это посмотреть (может вообще нигде это и не посмотреть - может это только ясно видит где-то у себя) и, чтобы вы ее не закрыли и открыли заново (потери для банка на перевыпуске ну и на КБ) вам рассказывают сказки, что карта от ясно и что КБ должен быть, а вы продолжайте пробуйте платить и так и этак... и банку хорошо - не надо перевыпускать и не надо КБ платить...
Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет. И банк явно называет какая ясно какая нет.
Специально уточнял.
Скорее всего манагер при оформлении натупил и надо было поставить несколько галочек, а поставил только одну и карта выглядит как ясно, но там где идет начисления КБ этот признак не установился (может сбой был какой при оформлении - прграммный). И выдача новой карты это бы исправила.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 27 гру, 2020 15:38
anis написав:
Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет.
На одному аккаунті чи ви ботофермер?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:15
valya написав: wtf написав: valya написав:
как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу?
тянуть не пробовал всегда толкаю, вполне можно погасить
Совсем запутали. Вроде раньше в ветке писали что пумбой лучше тянуть. Может ошибаюсь и это не мой случай. Я сейчас хочу пополнить свою всеможу и погасить грес. Думаю это сделать с всеможу родича. Так вот как делать? Самому тянуть от родича или родич пусть толкает мне??? Естесно чтоб вышло и зашло без комиса
Хелп ми плиз
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valya
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:20
valya написав:
Хелп ми плиз
толкать с донора у него верняк,шо не ясно
?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:26
valya написав: wtf написав: valya написав:
как правильно и можно ли погасить грейс с другой всеможу
?
тянуть не пробовал всегда толкаю, вполне можно погасить
Совсем запутали. Вроде раньше в ветке писали что пумбой лучше тянуть. Может ошибаюсь и это не мой случай. Я сейчас хочу пополнить свою всеможу и погасить грес. Думаю это сделать с всеможу родича. Так вот как делать? Самому тянуть от родича или родич пусть толкает мне??? Естесно чтоб вышло и зашло без комиса
Т.е. это внутрибанк, поэтому как угодно мона делать (там вааще через ИБ перевод по счету будет).
А с карты чужого банка лучше тянуть.
Но можно и СЭПить в опердень из чужого банка.
Выпихоны с чужого банка могут провестись (т.е. погасить долг) в ПУМБе на сл. опердн.
Ну а комисс ни за тяни ни за толкай по Все- Можу и Карта нема.
ПС. И помните, шо ВсеМожу родыча это таки кредитка, и ото погашать свою кредитку мона пока у ПУМБы есть аХцЫя на шаровой обнал кредитных!
ИМХО, я бы тянул с ВсеКарты родыча, предварительно перекинув на неё средства с кредитки, пока банк за это не жарит
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 27 гру, 2020 16:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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