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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2787278827892790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
217
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:30

clientage Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены :). Спс за идею.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32

  ol_zy написав:clientage Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены :). Спс за идею.

А у моего вот коллеги не получилось, дергает дальше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:38

clientage
Благодарю и плюсую всех за ликбез
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valya
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