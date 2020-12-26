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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:30
clientage Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены . Спс за идею.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32
А у моего вот коллеги не получилось, дергает дальше
... делайте хоть что-нибудь!
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