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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 16:30
clientage
Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены
. Спс за идею.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32
ol_zy написав:clientage
Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены
. Спс за идею.
А у моего вот коллеги не получилось, дергает дальше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 27 гру, 2020 16:38
clientage
Благодарю и плюсую всех за ликбез
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valya
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:51
klug написав: anis написав:
Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет.
На одному аккаунті чи ви ботофермер?
семья большая)
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Нед 27 гру, 2020 17:54
ol_zy написав:
Скорее всего манагер при оформлении натупил и надо было поставить несколько галочек, а поставил только одну и карта выглядит как ясно, но там где идет начисления КБ этот признак не установился (может сбой был какой при оформлении - прграммный). И выдача новой карты это бы исправила.
И сам такого мнения, не понятно почему банк это держит как тайну.
и что уже 2 недели можно решать на высшем уровне у них)))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:09
Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ. Але доступний ще Приват, Ощад, А-Банк
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1finanсier
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Додано: Нед 27 гру, 2020 18:49
viewtopic.php?p=5132456#p5132456
1finanсier написав:
Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ. Але доступний ще Приват, Ощад, А-Банк
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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