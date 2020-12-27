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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2787278827892790

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:30

clientage Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены :). Спс за идею.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:32

  ol_zy написав:clientage Кстати вариант с подключением эльдо и дерганьем разных пунктов - помог. Появились, наконец-то, категории. Коты будут накормлены :). Спс за идею.

А у моего вот коллеги не получилось, дергает дальше :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 16:38

clientage
Благодарю и плюсую всех за ликбез
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:51

  klug написав:
  anis написав:Может быть и так, но имею несколько всеможу и есть как ясно так и нет.

На одному аккаунті чи ви ботофермер?

семья большая)
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 17:54

  ol_zy написав:Скорее всего манагер при оформлении натупил и надо было поставить несколько галочек, а поставил только одну и карта выглядит как ясно, но там где идет начисления КБ этот признак не установился (может сбой был какой при оформлении - прграммный). И выдача новой карты это бы исправила.

И сам такого мнения, не понятно почему банк это держит как тайну.
и что уже 2 недели можно решать на высшем уровне у них)))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:09

Re: ПУМБ

Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ. Але доступний ще Приват, Ощад, А-Банк
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 18:49

  1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ. Але доступний ще Приват, Ощад, А-Банк

viewtopic.php?p=5132456#p5132456
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:01

  Ferlakur написав:В мобильном приложении пумб-онлайн в истории операций нет нескольких операций (платежи в приватовском нексте), хотя баланс верный, и уведомления о них есть, и в истории операций в веб-версии они тоже есть. Такое бывает?


Корректный список операций только в уведомлениях.
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vitaliy_berdinskikh
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