RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2788278927902791

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:56

товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4477
З нами з: 21.04.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:58

Re: ПУМБ

  1finanсier написав:Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ. Але доступний ще Приват, Ощад, А-Банк

Не обязательно идти в кассу. Можно заплатить в интернет-банке без комиссии, а потом тоже бесплатно распечатать бумажную квитанцию и поставить печать в отделении. Вам уже написали про А-банк, я тоже именно по такой же схеме решал аналогичную задачу в Альфе
AVF
 
Повідомлень: 273
З нами з: 23.11.11
Подякував: 46 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:59

  uaprofi написав:товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?

Крайне сомнительно.
Вот если 1 января, то да.
А так до 30 января только.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2343
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:02

  uaprofi написав:товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?


навряд
знімав в чужому банкоматі 30.11, оплата в грейсі грудня вилізла
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3432
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:04

Re: ПУМБ

Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:11

  anis написав:Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?

нет карты нет кешбека... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5195
З нами з: 06.08.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:16

  uaprofi написав:товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?

Если 31 декабря в чужом банкомате снимите, то льготный период будет до 28 февраля
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:17

  anis написав:Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?

5.4. Банк має право не надавати Заохочення Акції, якщо Учасник Акції не має відкритого в Банку Карткового рахунку в національній валюті України та якщо Картковий рахунок в національній валюті України закрито, або заблоковано.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 18.08.14
Подякував: 233 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 00:17

  anis написав:Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?

Если есть дебетка, то на неё упадёт
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3333
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2788278927902791
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, bobcat, killer bees, Искатель і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9845)
28.12.2020 00:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron