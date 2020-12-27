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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:56
товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 27 гру, 2020 23:58
1finanсier написав:
Друзі, потрібна порада. Треба заплатити по реквізитах на рахунок фірми. Людині, яка буде платити, принципово мати паперову квитанцію про оплату з відділення банку. Тож питання - у відділеннях яких банків стягнуть найменшу комісію за такий платіж. З найближчих відділень - є ПУМБ. Але доступний ще Приват, Ощад, А-Банк
Не обязательно идти в кассу. Можно заплатить в интернет-банке без комиссии, а потом тоже бесплатно распечатать бумажную квитанцию и поставить печать в отделении. Вам уже написали про А-банк, я тоже именно по такой же схеме решал аналогичную задачу в Альфе
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Додано: Нед 27 гру, 2020 23:59
uaprofi написав:
товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?
Крайне сомнительно.
Вот если 1 января, то да.
А так до 30 января только.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:02
uaprofi написав:
товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?
навряд
знімав в чужому банкоматі 30.11, оплата в грейсі грудня вилізла
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:04
Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:11
anis написав:
Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?
нет карты нет кешбека...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:16
uaprofi написав:
товарищи!
а что произойдёт с налом снятым в банкомате 30 и 31 декабря?
он будет в льготном периоде до 28 февраля?
Если 31 декабря в чужом банкомате снимите, то льготный период будет до 28 февраля
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:17
anis написав:
Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?
5.4. Банк має право не надавати Заохочення Акції, якщо Учасник Акції не має відкритого в Банку Карткового рахунку в національній валюті України та якщо Картковий рахунок в національній валюті України закрито, або заблоковано.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 00:17
anis написав:
Возник вопрос в связи с закрытие карты. Если ее закрыть кешбек за категории куда 15.01 упадет? Или упадет вообще?
Если есть дебетка, то на неё упадёт
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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