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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 11:08
Валютообмен тут без комиссии? Можно открыть дебетки в грн. и дол. и менять? Отдают нормально?
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Ferlakur
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Додано: Пон 28 гру, 2020 11:08
Ferlakur написав:
Валютообмен тут без комиссии? Можно открыть дебетки в грн. и дол. и менять? Отдают нормально?
Без комиссии.
Нормально.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 12:57
Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?
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Ferlakur
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:04
Ferlakur написав:
Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?
Благодарю СКМ и судьбу,при проверке после друга пришло на зазывалу много соток даже от тех кто не регился) Фартит ещё
Чую баг есть
абы без ТО обошлось
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:12
Ferlakur написав:
Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?
Обоим, в один и тот же день.
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:16
Ferlakur написав:
Валютообмен тут без комиссии? Можно открыть дебетки в грн. и дол. и менять? Отдают нормально?
Если Вы уже клиент банка, то можно открыть дебетку грн и валютные карты через ПУМБ Online на компе. Можно будет сразу заводить деньги и покупать/продавать валюту. А через недельку сходите в ПУМБ за своими именными картами, чтобы 2 раза не ходить.
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Striker
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:16
Мизантрóп написав: Ferlakur написав:
Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?
Благодарю СКМ и судьбу,при проверке после друга пришло на зазывалу много соток даже от тех кто не регился) Фартит ещё
Чую баг есть
абы без ТО обошлось
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:24
Striker написав:
Если Вы уже клиент банка, то можно открыть дебетку грн и валютные карты через ПУМБ Online на компе. Можно будет сразу заводить деньги и покупать/продавать валюту. А через недельку сходите в ПУМБ за своими именными картами, чтобы 2 раза не ходить.
То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:25
Ferlakur написав: Striker написав:
Если Вы уже клиент банка, то можно открыть дебетку грн и валютные карты через ПУМБ Online на компе. Можно будет сразу заводить деньги и покупать/продавать валюту. А через недельку сходите в ПУМБ за своими именными картами, чтобы 2 раза не ходить.
То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?
Да, смс-ка и в ИБ видно. а через 2..3 недели уже и менагер звонит-торопит
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 28 гру, 2020 13:30
Ferlakur написав:
То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?
Да, сразу же. И да, пришло смс, что карта уже в отделении.
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Striker
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