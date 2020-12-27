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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2790279127922793>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:08

Re: ПУМБ

Валютообмен тут без комиссии? Можно открыть дебетки в грн. и дол. и менять? Отдают нормально?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 11:08

  Ferlakur написав:Валютообмен тут без комиссии? Можно открыть дебетки в грн. и дол. и менять? Отдают нормально?

Без комиссии.
Нормально.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:57

Re: ПУМБ

Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:04

  Ferlakur написав:Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?

Благодарю СКМ и судьбу,при проверке после друга пришло на зазывалу много соток даже от тех кто не регился) Фартит ещё :lol:
Чую баг есть :shock: абы без ТО обошлось
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:12

  Ferlakur написав:Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?


Обоим, в один и тот же день.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:16

  Ferlakur написав:Валютообмен тут без комиссии? Можно открыть дебетки в грн. и дол. и менять? Отдают нормально?

Если Вы уже клиент банка, то можно открыть дебетку грн и валютные карты через ПУМБ Online на компе. Можно будет сразу заводить деньги и покупать/продавать валюту. А через недельку сходите в ПУМБ за своими именными картами, чтобы 2 раза не ходить.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:16

  Мизантрóп написав:
  Ferlakur написав:Если Другу сегодня зашла соточка, то должна и мне сегодня зайти, или не обязательно в тот же день?

Благодарю СКМ и судьбу,при проверке после друга пришло на зазывалу много соток даже от тех кто не регился) Фартит ещё :lol:
Чую баг есть :shock: абы без ТО обошлось

Это вам мои пришли! :shock: Отдайте! :evil:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:24

  Striker написав:Если Вы уже клиент банка, то можно открыть дебетку грн и валютные карты через ПУМБ Online на компе. Можно будет сразу заводить деньги и покупать/продавать валюту. А через недельку сходите в ПУМБ за своими именными картами, чтобы 2 раза не ходить.

То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:25

  Ferlakur написав:
  Striker написав:Если Вы уже клиент банка, то можно открыть дебетку грн и валютные карты через ПУМБ Online на компе. Можно будет сразу заводить деньги и покупать/продавать валюту. А через недельку сходите в ПУМБ за своими именными картами, чтобы 2 раза не ходить.

То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?

Да, смс-ка и в ИБ видно. а через 2..3 недели уже и менагер звонит-торопит
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:30

  Ferlakur написав:То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?

Да, сразу же. И да, пришло смс, что карта уже в отделении.
В "Рахунки та картки" нажимаете "Відкрити", ещё можно выбрать Visa/Mastercard, что Вам больше по душе.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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