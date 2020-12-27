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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 13:35
Striker написав: Ferlakur написав:
То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?
Да, сразу же. И да, пришло смс, что карта уже в отделении.
В "Рахунки та картки" нажимаете "Відкрити", ещё можно выбрать Visa/Mastercard, что Вам больше по душе.
Открыл, грн и юсд, но они в статусе "нова/випущена", номер полностью не виден, пишет, что надо активировать, а как?
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