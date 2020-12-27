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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2790279127922793

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:35

  Striker написав:
  Ferlakur написав:То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?

Да, сразу же. И да, пришло смс, что карта уже в отделении.
В "Рахунки та картки" нажимаете "Відкрити", ещё можно выбрать Visa/Mastercard, что Вам больше по душе.

Открыл, грн и юсд, но они в статусе "нова/випущена", номер полностью не виден, пишет, что надо активировать, а как?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 14.10.08
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  #<1 ... 2790279127922793
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