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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2791279227932794>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 13:35

  Striker написав:
  Ferlakur написав:То есть через веб-версию ПУМБ-онлайн заказываются именные карты, но пользоваться ими можно прямо в день заказа? А приходит какое-то уведомление, что именной пластик уже подвезли на отделение?

Да, сразу же. И да, пришло смс, что карта уже в отделении.
В "Рахунки та картки" нажимаете "Відкрити", ещё можно выбрать Visa/Mastercard, что Вам больше по душе.

Открыл, грн и юсд, но они в статусе "нова/випущена", номер полностью не виден, пишет, что надо активировать, а как?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:02

  Ferlakur написав:Открыл, грн и юсд, но они в статусе "нова/випущена", номер полностью не виден, пишет, что надо активировать, а как?

Активировать, наверное, когда уже получите карты. Что, даже IBAN не показывает? Странно.
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  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:08

  Striker написав:
  Ferlakur написав:Открыл, грн и юсд, но они в статусе "нова/випущена", номер полностью не виден, пишет, что надо активировать, а как?

Активировать, наверное, когда уже получите карты. Что, даже IBAN не показывает? Странно.

IBAN видно, и срок действия. А номер не полностью, и CVV доступен только после активации. Блин, лучше б пошел взял неименные, теперь ждать, а еще и праздники...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:11

  Ferlakur написав:IBAN видно, и срок действия. А номер не полностью, и CVV доступен только после активации. Блин, лучше б пошел взял неименные, тепер ждать, а еще и праздники...

А что Вам мешает пополнить сейчас гривневую по IBAN и купить валюту? Зачем Вам номер и CVV?
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:24

  Striker написав:
  Ferlakur написав:IBAN видно, и срок действия. А номер не полностью, и CVV доступен только после активации. Блин, лучше б пошел взял неименные, тепер ждать, а еще и праздники...

А что Вам мешает пополнить сейчас гривневую по IBAN и купить валюту? Зачем Вам номер и CVV?

Номер и CVV для других целей,
а вообще действительно работает: деньги между картами ходят, и даже тянется приложением с чужих карт.
Только валюту получить в кассе без пластика не получится, или с комиссией, так вроде?
Востаннє редагувалось Ferlakur в Пон 28 гру, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:25

  cohan написав:
  lincoln2 написав:как думаете , есть смысл закинуть сегодня на отопление ,например через Портмоне новой Все можу ,чтоб в этом месяце получить КБ ?


по одной из моих теорий - уже не успеете ))
но я бы попробовал, что терять?

докладаю ... была оплачена э/энергия , через моб приложение - 25,12 по новой карте жены ..сегодня утром 28,12 , КБ в полном обьеме капнул ..а по моей всеможу ,все еще половины суммы нет , есть два неокешбеченых платежа через Портмоне 15 и 16,12 ...
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:42

Как правильно открыть карты в ПУМБе,что получить кешбек и 00

Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать?
Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:46

  duvr100 написав:Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать?
Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.

Открываете сначала Всекарту по реферальной ссылке и потом Всеможу по ссылке от Ясно https://www.pumb.ua/yasno
Карты в обслуживании бесплатные.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:55

velvet а какие условия по открытой карте первой надо выполнить, чтоб получить 100 грн? Страховки есть? от них надо отказываться? :roll:
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:01

  duvr100 написав:Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать?
Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.

Відкривайте першою дебетну всеКартку за рефералкою (через Вібер), щоб отримати за це 100 грн, бо в іншому порядку цього зробити не вдасться, оскільки Ви вже будете клієнтом. На неї зможете у Вібері обрати категорії кешбеку. Після відкриття всеКарти можете відкрити кредитну всеМожу за посиланням https://www.pumb.ua/yasno, на яку будуть нараховувати 10% кешбеку за комуналку (але не більше 300 грн), а ще з неї можна буде безкоштовно зняти готівку, поки діє акція на це.
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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