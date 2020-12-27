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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2791279227932794

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:01

  velvet написав:
  duvr100 написав:Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать?
Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.

Открываете сначала Всекарту по реферальной ссылке и потом Всеможу по ссылке от Ясно https://www.pumb.ua/yasno
Карты в обслуживании бесплатные.

После открытия ВсеКарты по рефералке, ВсеМожу через Ясно не дает открыть.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:02

  duvr100 написав:velvet а какие условия по открытой карте первой надо выполнить, чтоб получить 100 грн? Страховки есть? от них надо отказываться? :roll:

Перейти по реферальной ссылке в Вайбере на финансовом номере, заказать Всекарту,Вам позвонит представитель ПУМБа и назначит встречу, получить Всекарту (финансовый номер в ПУМБе при получении карты должен совпадать с тем который в Вайбере по которому делали заказ карты. Сделать оплату картой от 100 грн. и ждёте выплату 100 грн. Страховок не навязуют,смс бесплатные
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:08

velvet Спасибо + в карму)
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:10

Ferlakur Спасибо, + за совет)
А как тогда быть? если не дает 2 ккарты открть?
duvr100
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Повідомлень: 43
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:11

kreuz Спасибо ) +
За подсказку. :oops:
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:12

  duvr100 написав:Ferlakur Спасибо, + за совет)
А как тогда быть? если не дает 2 ккарты открть?


Выбирать кешбек 100 грн или 10% от Ясно, за коммуналку.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 15:20

jay2004
А что сейчас нельзя в один день подать заявки по рефералке и по Ясно?
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
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  #<1 ... 2791279227932794
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