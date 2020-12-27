duvr100 написав:Добрый день, подскажите, как правильно открыть карты в ПУМБе, чтоб получить бонус в 100 грн и карту с кешбеком? И карты от ПУМБа бесплатные в обслуживании? Какие именно карты надо открывать? Буду всем благодарна за ответ или за ссылку на ответы предыдущие.
Открываете сначала Всекарту по реферальной ссылке и потом Всеможу по ссылке от Ясно https://www.pumb.ua/yasno Карты в обслуживании бесплатные.
После открытия ВсеКарты по рефералке, ВсеМожу через Ясно не дает открыть.
duvr100 написав:velvet а какие условия по открытой карте первой надо выполнить, чтоб получить 100 грн? Страховки есть? от них надо отказываться?
Перейти по реферальной ссылке в Вайбере на финансовом номере, заказать Всекарту,Вам позвонит представитель ПУМБа и назначит встречу, получить Всекарту (финансовый номер в ПУМБе при получении карты должен совпадать с тем который в Вайбере по которому делали заказ карты. Сделать оплату картой от 100 грн. и ждёте выплату 100 грн. Страховок не навязуют,смс бесплатные