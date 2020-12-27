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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 16:10
Так. перешла по рефке, и в вайбере нажала не ту карту оформить. Перезвонила девочка, я сказала, что мне дебетную, и я ошиблась. Оператор сказала, надо в вайбере переклацнуть на дебетку заявку. Клацнула. жду уже около часа. Вариант, что мне вообше не перезвонят? Жесть просто... И вторую по Ясно успею ли оформить...А мне ж хотелось за коммуналь оплатить с кешбеком. Эх.... Мячты, мячты
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