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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2792279327942795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:10

Так. перешла по рефке, и в вайбере нажала не ту карту оформить. Перезвонила девочка, я сказала, что мне дебетную, и я ошиблась. Оператор сказала, надо в вайбере переклацнуть на дебетку заявку. Клацнула. жду уже около часа. Вариант, что мне вообше не перезвонят? :lol: Жесть просто... И вторую по Ясно успею ли оформить...А мне ж хотелось за коммуналь оплатить с кешбеком. Эх.... Мячты, мячты
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  #<1 ... 2792279327942795
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