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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2792279327942795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:10

Так. перешла по рефке, и в вайбере нажала не ту карту оформить. Перезвонила девочка, я сказала, что мне дебетную, и я ошиблась. Оператор сказала, надо в вайбере переклацнуть на дебетку заявку. Клацнула. жду уже около часа. Вариант, что мне вообше не перезвонят? :lol: Жесть просто... И вторую по Ясно успею ли оформить...А мне ж хотелось за коммуналь оплатить с кешбеком. Эх.... Мячты, мячты
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:32

Re: ПУМБ

Платил на прошлой неделе коммуналку в приложении ПУМБ-онлайн 23 и 24 декабря. За 24 число кешбек пришел сегодня в полном объеме, а за 23 нету.
Платил в те же дни (23,24) через приватовский некст - в списке операций в веб-версии ПУМБ-онлайн они до сих пор не проведены (с часиками) и кешбека тоже нет .
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:16

Re: ПУМБ

А разлок акка тут топать в отделение только.Дичь какая-то :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:43

  duvr100 написав:Так. перешла по рефке, и в вайбере нажала не ту карту оформить. Перезвонила девочка, я сказала, что мне дебетную, и я ошиблась. Оператор сказала, надо в вайбере переклацнуть на дебетку заявку. Клацнула. жду уже около часа. Вариант, что мне вообше не перезвонят? :lol: Жесть просто... И вторую по Ясно успею ли оформить...А мне ж хотелось за коммуналь оплатить с кешбеком. Эх.... Мячты, мячты


По дебетке идите в отделение и прямо там сидя у менеджера все сделайте правильно, если что она удалит ту заявку, если она не по рефссылке, с телефона зайдите в интернете оформите новую.
По ясно подать можно на другой номер телефона, тут же, в отделении, после получения ВсеКард, а при оформлении попросите указать финансовый Ваш, но чтоб осталась обязательно отметка где то у них в программе, что это Ясная ВсеМожу.
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